1. Altere rotinas

Compre alimentos sem rótulos, como frutas e vegetais (maçã, banana, framboesa, cogumelos, espargos, aipo, espinafres, rúcula, feijão-verde, alface, pepino). Mude alguns dos hábitos associados ao consumo de açúcar (por exemplo deitar-se no sofá a comer bolachas). Enriqueça o seu pequeno-almoço. Adicione-lhe ovos, manteiga de amendoim orgânica, frutas. Não concentre as refeições ao almoço e jantar. Vá petiscando ao longo do dia. Mas, nada de bolachas ou barras energéticas. Fruta, ovo cozido, queijo fresco são boas alternativas.

2. Leia os rótulos

Os açúcares não estão apenas presentes nas bolachinhas e bolos. Eles chegam-nos nas saladas, nos molhos, nas bolachas de água e sal, no pão, nas lasanhas pré-cozinhadas, barras energéticas, entre muitos outros produtos. No supermercado leia o rótulo na embalagem. Atente quantos gramas de açúcar há por dose. Questione-se sobre a fonte do açúcar incorporado. Se provém, por exemplo, da fruta, ou se é refinado. Procure ingredientes que terminam em “ose” e “itol”, como sacarose, maltose, lactose, sorbitol, poliglicitol. Deve evitá-los. Ainda no rótulo repare se o açúcar vem nos primeiros lugares da lista de ingredientes. Se assim for, há muito açúcar no produto.

3. Esteja atento às pistas

"Sem adição de açúcar”, “Livre de açúcares”, são boas indicações para alimentos com pouco, ou nenhum, açúcar. Muitos alimentos chegam aos lineares em versões sem açúcar, podendo facilmente substituir os seus primos carregados de açúcar. Alguns exemplos: iogurtes naturais, compotas, leite de amêndoa, gelatinas.

4. Vá ao encontro do natural

Nas decisões que faz no supermercado escolha alimentos integrais, evitando aqueles outros processados, as frutas enlatadas. Opte pelas frutas, leguminosas (feijão, grão, lentilhas), vegetais.