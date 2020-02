Embora deliciosas, as batatas fritas podem contribuir para o aparecimento de problemas de saúde como obesidade, doenças cardiovasculares e cancro. Para desfrutar sem peso na consciência nem riscos para a saúde, há que moderar o consumo e ter cuidado na preparação.

Varie as guarnições e não consuma batatas fritas todos os dias. Mesmo com uma preparação cuidada, este tipo de confeção implica sempre um teor de gordura elevado: 11% por 100 g, no caso das batatas fritas caseiras em palitos, e 38% por 100 g, no caso das batatas de pacote, às rodelas. É mais do dobro do teor de gordura do que as batatas em puré e assadas no forno (com cerca de 5% cada). Já as batatas cozidas possuem 0% de gordura.

Como os números indicam, o teor de gordura das batatas fritas pode variar muito. Este é potenciado pelo tempo de fritura, pela temperatura e até pelo corte das batatas. Quanto mais longa a fritura, mais baixa a temperatura e mais finas as batatas forem, mais gordura é absorvida.

Deve escolher uma gordura com baixo teor em ácidos gordos saturados e polinsaturados eexistente sobretudo nas gorduras de origem animal que resista a temperaturas elevadas. As melhores opções são os óleos alimentares, de amendoim, de girassol e o azeite, dada a sua resistência ao calor e baixo teor de ácidos gordos saturados. Se deseja reduzir a quantidade de óleo, vale a pena informar-se sobre as fritadeiras a ar. Consulte também o teste a fritadeiras elétricas da DECO PROTESTE.