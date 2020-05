As vendas de infusões continuam a crescer, sobretudo graças ao público feminino, e as versões de camomila estão no topo das preferências. Face a este perfil de consumo, o alarme surgiu com as notificações ao longo de 2018 e 2019 no Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF), da União Europeia.

Em causa estava a presença de alcaloides pirrozilidínicos, substâncias produzidas por certas ervas daninhas que podem crescer nos campos com aquelas que são usadas nos chás ou infusões. Se não houver uma triagem eficaz na colheita, são processadas com as ervas que dão corpo à bebida e acabam por contaminá-la. Em estudos com animais, foi observado que estes alcaloides podem ter efeitos negativos no fígado, além de revelarem potencial cancerígeno e mutagénico.

Vários países denunciaram ainda a presença de resíduos de pesticidas proibidos, ou permitidos, mas acima dos limites legais, algo que, num contexto de consumo continuado, pode pôr a saúde em risco.

A DECO PROTESTE pesquisou resíduos dos 340 pesticidas incluídos na base de dados da Comissão Europeia, bem como de alcaloides pirrolizidínicos. Mas nenhuma das 20 marcas de infusão de camomila testadas, que se encontram à venda em Portugal, acusou substâncias nocivas em níveis superiores aos considerados seguros, que são bastante exigentes. Pode, por isso, relaxar e continuar a degustar a sua chávena de chá. Mas lembre-se de que nem sempre trocar o chá pelo café significa ingerir menos cafeína.

Pesticidas e afins sob vigilância

A União Europeia monitoriza a presença de certas substâncias nos alimentos, com base na melhor evidência científica a cada momento. Os pesticidas, destinados a controlar pragas tanto na agricultura tradicional como na biológica, estão entre esta categoria de substâncias sob vigilância apertada. Os vestígios que deixam nos produtos têm de ser seguros para quem os consome, razão por que são fixadas doses máximas admissíveis para cada substância.