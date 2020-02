Em termos comerciais, uma compota e um doce são semelhantes. Porém, há diferenças notórias ao nível do teor mínimo de fruta e da confeção. Consoante estas variáveis, estes produtos podem ser classificados em quatro tipos comerciais: doce, doce extra, compota e compota extra.

As compotas são produzidas com frutos inteiros ou cortados, cozidos com açúcares. Já os doces são confecionados a partir da mistura entre açúcar e a parte comestível dos frutos (a polpa) inteira ou em forma de polme (polpa triturada). Os doces da categoria doce extra não podem possuir polme.

Também o teor em fruta difere consoante o tipo comercial e o fruto utilizado. A DECO PROTESTE indica que, no caso do fruto mais consumido, o morango, a quantidade mínima de fruta pode variar entre 35% e 75%, e é a seguinte, para cada tipo de produto:

Para conservar este tipo de fruto, as regras são iguais:

- Enquanto o frasco está fechado, deve ser armazenado num local fresco, seco e escuro (para não alterar a cor do produto);