A ideia de que beber água durante as refeições pode levar ao aumento de peso é um mito persistente, mas sem qualquer base científica. A água é uma substância isenta de calorias e, por isso, não contribui diretamente para o aumento de peso, seja consumida antes, durante ou depois das refeições.

Do ponto de vista fisiológico, a ingestão de água pode até desempenhar um papel benéfico. Facilita a mastigação e a deglutição, contribui para o bom funcionamento do trato gastrointestinal e pode promover uma sensação de saciedade, ajudando a evitar excessos alimentares.

A noção de que a água “dilui os sucos gástricos” e atrapalha a digestão não se confirma em indivíduos saudáveis. Pelo contrário, a hidratação adequada é essencial para todo o processo digestivo.

O que pode causar desconforto durante a refeição é o consumo excessivo de bebidas gaseificadas, alcoólicas ou muito açucaradas, não a água em si.

Manter uma hidratação equilibrada ao longo do dia, incluindo nas refeições, é uma estratégia simples e eficaz para promover o bem-estar geral e apoiar um estilo de vida saudável. A água continua a ser uma das escolhas mais seguras e benéficas em qualquer momento do dia.

De acordo com recomendações consensuais na prática clínica em nutrição, não há contraindicação para o consumo de água durante as refeições, desde que não cause desconforto individual.

Um artigo de Patrícia Segadães, nutricionista na clínica CogniLAB.