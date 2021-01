Todas as alturas do ano são boas para as saborear, ainda que os meses mais frios sejam também aqueles em que este tipo de confeções, saudáveis e nutritivas, mais apetecem. Esta tem a vantagem de ser validada pela American Heart Association, associação que reúne alguns dos maiores profissionais de saúde dos EUA. Em Portugal, também é recomendada pelo Cardio 365º, um projeto informativo multiplataforma que apresenta diariamente dicas que pretendem melhorar a saúde cardiovascular dos portugueses.

Uma dose desta sopa, que não vai além das 127 calorias, fornece ao organismo 24 gramas de hidratos de carbono, 3 gramas de proteínas, 3 gramas de gordura, 170 miligramas de sódio e 3 miligramas de colesterol. Se preferir, pode substituir metade da cenoura por abóbora e/ou os coentros desidratados por manjericão ou por uma mistura de ervas aromáticas. Outra das receitas da American Heart Association recomendadas pelo Cardio 365º é a de uma quiche de bacon de peru e espinafres, mais saudável e nutritiva.