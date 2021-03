O seu organismo necessita permanentemente de vitaminas, de fibras e de sais minerais. O período de transição do inverno para a primavera não é exceção. Saiba quais são os alimentos fundamentais a não esquecer de incluir na sua alimentação no terceiro mês do ano.

A ingestão regular de vitaminas, de fibras e de sais minerais é fundamental para o organismo em todas as épocas do ano. Existem, no entanto, frutas, legumes e vegetais que, em determinados períodos, se revestem de maior importância pelas qualidades nutricionais que encerram, como é o caso dos que pode ver na galeria de imagens que se seguem. Alguns deles já são tradicionamente consumidos pelos portugueses desde há muito mas existem outros que, pelas suas propriedades, deve descobrir rapidamente.









