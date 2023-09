1. Sopa de pato

Esta sopa, tal como o nome indica, é feita de carne pato, incluindo o seu sangue. É bastante popular na Polónia onde é conhecida por czernina. Apesar de tudo, é rica em proteínas.

2. Ovos

Já pensou de onde vêm? Apesar de ricos em proteínas, os ovos são resultado da menstruação da galinha. A garantia é dada pela PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), uma reconhecida ONG que defende os direitos dos animais.

3. Gelatina

A gelatina é uma versão processada de uma proteína chamada colagénio. O colagénio da gelatina é obtido a partir dos ossos, cascos e tecidos de vaca e porco. Para fazer a gelatina, os fabricantes trituram esses restos de animal, dão-lhes um pré-tratamento para sintetizar as estruturas celulares e retiram o colagénio.

4. Queijo gorgonzola e queijo roquefort

Também chamado de quejo azul, para fabricá-lo é adicionado um fungo chamado Penicillium roqueforti ou o Penicillium glaucum ao leite de vaca ou ovelha, dependendo da tipologia. Este tipo de fungo alimenta-se da gordura do leite, libertando substâncias que não são nocivas ao ser humano quando consumidas de forma moderada. Esse fungo é responsável pelo sabor, cor e odor característicos deste queijo.

5. Morcela

A morcela é um enchido recheado principalmente com sangue, gordura e carne de porco. Algumas variedades contêm farinha e arroz. Em Portugal é um prato típico, sendo possível encontrá-lo em diversas regiões.

6. Caracóis

Os caracóis são moluscos terrestres. Em alguns lugares do mundo são considerados iguarias, e Portugal é um destes. O caracol é deixado em jejum alguns dias e é depois fervido lentamente em água com especiarias e azeite. Este petisco, rico em proteínas, é muito popular durante o verão.

7. Paté

É uma das entradas mais consumidas no mundo inteiro. O alimento é feito com as vísceras da carne de diferentes animais, como vacas, porcos e patos. Para atingir o seu sabor intenso, textura e consistência, são adicionadas farinhas, especiarias, leite, conservantes e outros aditivos. O ingrediente e sabor mais abundante na mistura é o fígado do animal escolhido. O patê mais famoso e caro é aquele feito com o fígado de pato, o chamado foie gras.

8. Gafanhoto

Fritos, os gafanhotos são um prato crocante e muito apreciado em países como o México ou Uganda. São lavados e depois servidos sem pernas e sem asas. Quem provou diz que são uma verdadeira iguaria.

9. Salsicha

Cada vez que estiver a comer salsichas deliciosas, lembre-se que está a comer restos. A matéria-prima da salsicha é a chamada carne industrial, composta principalmente por sobras e aparas dos cortes tradicionais e de regiões pouco valorizadas de boi, frango e porco. Apesar de rica em proteínas, pode conter também grandes quantidades de gordura.

10. Moelas

Este é um prato tradicional do norte do país. A moela faz parte do sistema digestório das aves (principalmente das aves granívoras) e tem como tarefa a digestão mecânica dos alimentos. As moelas de aves são uma comida popular em todo o mundo. Apesar de ricas em proteínas, também são uma prejudicial fonte de colesterol.

Se não conhece algum destes alimentos, confira a galeria de fotos em baixo