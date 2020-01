“Se os portugueses já estiveram nos últimos 14 dias nas suas casas em Wuhan, não tiveram contactos com pessoas ou animais, não estiveram expostos a nada, não têm sintomas, não há nenhum motivo para os colocar em isolamento social”, defendeu Graça Freitas.

Para a responsável da autoridade de saúde portuguesa, são estas “medidas de bom-senso que se devem tomar”.

Lembrou ainda que a pessoa só vai para o hospital se tiver sintomas. Contudo, vincou, as autoridades mantêm contacto com estas pessoas para se assegurem que não têm sintomas.

“Até agora, o protocolo português é assim e segue orientações da Organização Mundial da Saúde”, rematou.

Portugal já fez acionar os dispositivos de saúde pública devido ao coronavírus proveniente da China e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.

A região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas. Naquela cidade estão já em construção dois novos hospitais para albergar os infetados

Alguns países, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Portugal, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, onde também se encontram duas dezenas de portugueses.

Os esforços cada vez mais drásticos de contenção do coronovírus na China começaram com a suspensão de ligações de avião, comboio e autocarros para Wuhan, uma cidade de 11 milhões de pessoas, mas as restrições expandiram-se para 17 cidades, com mais de 50 milhões de pessoas.

Hong Kong e a Malásia estão a impedir a entrada de visitantes de Hubei e as agências de viagens chinesas foram obrigadas a cancelar todas as excursões em grupo no país.

O Governo chinês enviou 6.000 médicos para Wuhan, incluindo 1.800 que devem chegar hoje.

Vídeo explica como aeroportos estão a travar a proliferação do vírus