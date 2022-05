Numa sessão pública na segunda-feira, a médica Rosamund Lewis, da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse que foi fundamental enfatizar que a grande maioria dos casos registados em dezenas de países em todo o mundo foram detetados em homens que têm sexo com homens, para que os cientistas possam estudar mais a questão.

A especialista exortou aqueles que estão em maior risco devem ser cuidadosos. "É muito importante descrever isto, porque parece haver um

aumento num modo de transmissão que pode ter sido pouco reconhecido no passado'', disse Lewis. "No momento, não estamos preocupados com uma pandemia global", acrescentou.

"Estamos preocupados que os indivíduos possam adquirir este infeção através da exposição de alto risco se não tiverem informações que precisam para se proteger", disse ainda.

A especialista alertou que qualquer pessoa está em risco potencial para a doença, independentemente da sua orientação sexual. Outros especialistas apontaram que pode ser acidental que a doença tenha sido apanhada pela primeira vez em homens gays e bissexuais, afirmando que a doença pode rapidamente espalhar-se para outros grupos se não for restringida.

Na semana passada, a OMS anunciou que 23 países que nunca tiveram Monkeypox relataram mais de 250 casos. Na segunda-feira, o Reino Unido

anunciou mais 71 casos deste vírus. Em Portugal, há atualmente 96 casos registados.

Rosamund Lewis admitiu que ainda não se sabe se o vírus da varíola dos macacos está a ser transmitida através do sexo ou apenas através do contacto próximo entre pessoas envolvidas em relações sexuais. A especialista referiu ainda que o nível de ameaça para a população em geral é "baixo".

O vírus Monkeypox espalha-se quando há contacto físico próximo com uma pessoa infetada, ou através das suas roupas ou lençóis.

A especialista também alertou que, entre os casos atuais, há uma maior proporção de pessoas com lesões mais concentradas na região genital e às vezes quase impossíveis de ver.

"Pode ter-se essas lesões por duas a quatro semanas (e) elas podem não ser visíveis para os outros, mas o portador pode ser infeccioso", explicou.

Na semana passada, um alto conselheiro da OMS disse que o surto associado ao vírus Monkeypox na Europa, EUA, Israel, Austrália e outros países provavelmente estavam relacionados com festas de sexo recentes em Espanha e Bélgica. Tal marca um significativo desvio do padrão típico de disseminação desta doença que é endémica nas regiões da África Ocidental e Central, onde as pessoas são principalmente infetadas por animais selvagens como roedores e primatas.