"Não quero sair de Wuhan", diz à agência Lusa Rui Severino, luso-australiano radicado há quatro anos em Wuhan, onde é treinador de cavalos de corrida. "Isto é um vírus, não é uma guerra", desdramatiza.

Severino podia ser retirado com o apoio das autoridades australianas ou portuguesas devido à sua dupla nacionalidade.

Camberra disse hoje que os australianos em Wuhan vão ser retirados para a Ilha Christmas, no Oceano Índico, onde permanecerão 14 dias em quarentena. Portugal está a cooperar com Bruxelas para retirar cerca de vinte portugueses, ao abrigo do mecanismo de solidariedade europeu.

Com cerca de onze milhões de habitantes, Wuhan foi colocada na semana passada sob uma quarentena de facto, com entradas e saídas interditas.

Severino vive a 20 quilómetros do centro da cidade, ao lado do local de trabalho. Apesar de admitir que as medidas limitam a sua rotina, forçando-o a ficar em casa e a racionar alimentos, garante sentir-se "seguro", face ao zelo adotado pelas autoridades e população locais.

"Vejo que houve uma grande resposta da população e de toda a gente em Wuhan e na China: estão a obedecer e a apoiar as medidas tomadas pelo Governo, nomeadamente a restrição de movimento", disse.