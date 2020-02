Analistas consideram que a retirada ilustra o esforço de Xi Jinping para se isolar de um surto que está a causar grande descontentamento popular.

"Não há dúvida de que [Xi] mantém firme controlo sobre o poder", explica o observador de política chinesa Rong Jian. "Mas ele sabe que a forma como o surto se alastrou e as suas consequências danificaram a legitimidade e a reputação" do poder político, aponta.

Victor Shih, investigador sobre política chinesa na Universidade da Califórnia considera que, "politicamente, [Xi Jinping] está a descobrir que o poder ditatorial total tem uma desvantagem".

"Quando as coisas dão para o torto a responsabilidade recai sobre uma só pessoa", nota.

O surto, que já matou 1.016 pessoas e infetou mais de 42 mil, foi inicialmente reportado no final do ano passado, quando as autoridades de Wuhan anunciaram 27 infetados com uma "doença misteriosa", todos associados a um mercado de mariscos da cidade, e descartaram que a doença fosse transmissível entre seres humanos.

Durante semanas, o número de pacientes manteve-se inalterado e, em 20 de janeiro, dias antes de a China relatar os seus primeiros casos fora de Wuhan, já a Tailândia e o Japão tinham reportado infeções.

O Governo central optou então por colocar Wuhan e várias cidades próximas em quarentena de facto, com entradas e saída interditas.

Centenas de milhões de trabalhadores deveriam ter já regressado das suas terras natais após as férias do Ano Novo Lunar, que este ano calharam em 24 de janeiro, coincidindo com o início do surto, mas a rápida propagação do vírus levou as autoridades a prolongar o feriado nacional, ditando o encerramento de fábricas, restaurantes e retalhistas. As consequências são imprevisíveis para os empresários e trabalhadores da segunda maior economia do mundo.

Numa altura em que o povo chinês enfrenta um dos maiores desafios das últimas décadas, a ausência do seu líder forte parece estar a ser sentida.

No domingo à noite, um taxista em Pequim aumenta apressadamente o volume do rádio ao ouvir o nome de Xi Jinping. Foi falso alarme.

Tratou-se da repetição de um anúncio feito há vários dias por Xi, a declarar o combate ao vírus como uma guerra do povo.