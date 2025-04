O envolvimento do príncipe André com um suposto 'espião' chinês conhece agora novos contornos. Segundo documentos revelados esta sexta-feira, o irmão do rei Carlos III mantinha um canal de comunicação com o presidente da China Xi Jinping e chegava mesmo a enviar-lhe cartas pelo seu aniversário.

Tudo remonta ao ano de 2019 quando André deu uma entrevista ao programa 'Newsnight'. Na conversa foi abordada a sua ligação a Jeffrey Epstein e os danos das suas palavras transformaram a sua reputação como "irrecuperável", segundo o ex-assessor Dominic Hampshire.

A partir daí, Hampshire viu em Yang Tengbo (o suposto 'espião) "uma luz ao fundo do túnel" para o membro da realeza. Os dois tornaram-se confidentes já que Yang morava em Inglaterra.

De acordo com estes documentos, Yang tornou-se um conselheiro de André no que diz respeito aos empreendimentos comerciais. Segundo Hampshire, "o canal de comunicação" do príncipe com o presidente chinês foi usado de modo a favorecer negócios do irmão do rei Carlos III na China.

O ex-assessor foi mais longe e revela que Yang ajudou André a escrever cartas para o presidente chinês tendo em vista, precisamente, o bom fluxo dos negócios. Hampshire disse ainda que a rainha Isabel II sabia deste contacto.

Depois destes documentos terem sido divulgados, a Casa Real reagiu afirmando que o rei Carlos III não tem nenhuma ligação com Yang.

Recorde-se que, em dezembro do ano passado, rebentou o escândalo que dava conta que André e Yang (considerado 'espião') mantinham uma relação de amizade e que envolvia troca de favores de negócios. Yang Tengbo é investigado por poder ser um agente do governo da China que tem como objetivo influenciar figuras importantes do Reino Unido. Na altura, André cortou relações com o suposto amigo que terá até tentado usar a sua influência para conseguir entrar no país.