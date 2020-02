A ministra da Saúde afirmou este domingo que as 20 pessoas retiradas da China (18 portugueses e duas brasileiras) que chegaram a Lisboa vão ficar em isolamento e fazer análises para despistar o novo coronavírus (2019-nCoV), cujos resultados serão apresentados "nas próximas horas".

Em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, Marta Temido, ladeada por outros responsáveis políticos e sanitários, informou que as análises serão feitas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e adiantou que todos os repatriados concordaram em seguir o protocolo do "isolamento profilático", para o qual existem 13 quartos no Hospital Pulido Valente e 10 no Parque da Saúde de Lisboa.

A ministra realçou que, "à partida, essas pessoas não estão doentes" com o novo coronavírus que começou a propagar-se a partir da China, em dezembro.

Durante os 14 dias que passarão em isolamento, os 20 repatriados – que incluem dois diplomatas portugueses em serviço na China e duas cidadãs brasileiras – serão visitados duas vezes por dia por uma equipa de sanidade internacional, composta por dois médicos de saúde pública. Durante o mesmo período, não poderão receber visitas, mesmo que controladas.

Atualizações diárias

A Direção-Geral da Saúde fará um boletim clínico diário do grupo e o Ministério da Saúde realizará uma conferência de imprensa diária para dar conta da evolução da situação.

Em conferência de imprensa, Marta Temido informou que o grupo de repatriados foi acompanhado na viagem que durou pouco mais de duas horas, desde Marselha, por oito profissionais de saúde e oito tripulantes da Força Aérea, INEM e uma equipa de sanidade internacional.