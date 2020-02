O vírus foi registado em 24 países, na Ásia, Europa, Médio Oriente e América do Norte, enquanto África e América Latina permanecem livres da epidemia até ao momento.

A morte nas Filipinas foi divulgada pouco depois de Manila ter anunciado a proibição imediata da entrada no país de estrangeiros procedentes da China.

Vários países, como Estados Unidos, Japão, Espanha, França, Índia, Alemanha, Colômbia e Itália, fretaram aviões até a China para repatriar os seus cidadãos ou pretendem organizar viagens do tipo em breve.

Um avião francês descolou neste domingo de Wuhan com cidadãos de 30 nacionalidades, informou o ministro das Relações Exteriores Jean-Yves Le Drian. Na China, o balanço mais recente, divulgado neste domingo, regista 304 mortes, 45 delas nas últimas 24 horas. O número de contágios confirmados é de cerca de 14.500.

Os números de contágio superam os da epidemia de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que matou 774 pessoas, a maioria na China e em Hong Kong, entre 2002 e 2003.

Para tentar conter a propagação do vírus, Pequim anunciou medidas drásticas e limitou os deslocamentos de pessoas. Desde 23 de janeiro, quase 56 milhões de habitantes estão confinados na província de Hubei e na sua capital Wuhan, a metrópole de 11 milhões de pessoas onde foi detetado o primeiro foco da doença.

- Wenzhou isolada -

Neste domingo, as autoridades decretaram o isolamento de Wenzhou, uma cidade portuária de mais de nove milhões de pessoas situada 800 km ao leste de Wuhan.

Com 265 casos de contágio, Wenzhou é uma das cidades chinesas mais afetadas. Os moradores são obrigados a permanecer nas suas casas e apenas uma pessoa por família está autorizada a sair a cada dois dias para comprar os produtos de primeira necessidade. Os transportes públicos e as viagens de autocarro de longa distância também foram suspensas.

Durante o fim de semana, muitos chineses que viajaram para visitar suas famílias para o feriado de Ano Novo lunar começaram a regressar Às suas casas, de avião ou comboio.

Em Hubei e em algumas grandes cidades, como Xangai, as férias foram novamente prorrogadas.

De acordo com a agência Xinhua, as autoridades ordenaram o controlo da temperatura de todas as pessoas nos pontos de entrada e saída da capital.

Nas estações de metro, em prédios comerciais e cafés medir a temperatura já se tornou algo frequente.

