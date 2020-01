Yazdan Yazdanpanah, diretor do Instituto de Imunologia, Inflamação, Infecção e Microbiologia do Inserm e especialista no âmbito da OMS, mencionou "três estratégias que estão em nível avançado" de estudo, durante uma conferência de imprensa em Paris.

A primeira consiste em utilizar exclusivamente o Kaletra, um medicamento anti-VIH/SIDA que associa duas moléculas antivirais (lopinavir e ritonavir).

"Vários colegas chineses usaram-no na China em testes clínicos, dos quais ainda não se tem os resultados", disse.

A segunda opção é associar este medicamento ao interferon (antiviral e imunoterapêutico), uma combinação utilizada contra o coronavírus MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), em um teste clínico ainda em curso.

A terceira baseia-se no remdesivir, outro antiviral usado para tratar o ébola. Há muito poucos dados sobre a sua eficácia, mas segundo um artigo da revista Nature, "parece maior do que a do Kaletra".

Outra pista possível diz respeito aos tratamentos à base de "anticorpos monoclonais", mas o estudo está "menos avançado", segundo Yazdanpanah.