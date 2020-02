O avião da Força Aérea Portuguesa que transportou os 17 portugueses e as duas cidadãs brasileiras repatriados de Wuhan, China, aterrou minutos antes das 20h30, hora prevista de chegada, na base de Figo Maduro, em Lisboa. As duas cidadãs de nacionalidade brasileiras, jogadoras de futebol, tiveram o apoio da Embaixada de Portugal, em Pequim, para embarcar nesta operação de repatriamento. De acordo com a RTP, as duas brasileiras ficarão em território português pelo menos durante 14 dias, uma vez que vão cumprir o tempo de quarentena.

Segundo o Observador, o transporte para o Hospital Pulido Valente é feito pelo INEM. O grupo de repatriados deverá seguir em diversas ambulâncias, embora não esteja previsto que sigam viagem isolados. O que se prevê é que sejam divididos em pequenos grupos.

O avião partiu ao final da tarde da base militar de Istres, sul da cidade francesa de Marselha. A ligação entre França e Portugal foi acompanhada por uma equipa médica. Os 17 portugueses e as duas brasileiras tinham chegaram este domingo, pelas 13h30 (hora em Lisboa), a França.

Estes repatriados fazem parte de um grupo de 250 europeus que foram retirados da China num voo da companhia aérea portuguesa Hi Fly, fretado pelo Governo francês.

Fonte do Ministério da Saúde adiantou esta tarde que está agendada, também para hoje, às 21h00, uma conferência de imprensa da ministra da Saúde, Marta Temido, para abordar o tema.

Dois hospitais vão receber portugueses regressados de Wuhan

O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, são as unidades que dispõe de instalações para albergar este grupo que regressa da zona de Wuhan.

A diretora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, convocou na sexta-feira ao fim da tarde uma conferência de imprensa em que admitiu que o grupo de portugueses que vai regressar da China é "especial", por estar no "epicentro de uma nova doença".

Graça Freitas indica que o Ministério disponibiliza instalações "tranquilas e dignas" para que possam estar em "isolamento profilático" voluntário. Segundo a DGS, os cidadãos repatriados serão aconselhados a estar em quarentena durante 14 dias. Podem fazê-lo em casa ou nas unidades disponibilizadas supra referidas.

Vírus continua a alastrar

A China elevou para 305 mortos e mais de 14 mil infetados o número de vítimas da doença no último balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).