Em declarações aos jornalistas, Graça Freitas informou que aumentou o "nível de prontidão" em Portugal para responder a um eventual surto em território nacional.

"Temos todos os meios e dispositivos preparados", garantiu Graça Freitas. "Todos os países do mundo devem reforçar as medidas de contenção", referiu ainda.

"Os focos secundários têm sido contidos, o que é uma boa notícia", comentou. "A taxa de letalidade não é muito elevada", acrescentou.

Segundo Graça Freitas, as autoridades do Ministério da Saúde, juntamente como a Direção-Geral da Saúde, estão a fazer "tudo" para conter a transmissão do vírus em território nacional.

Sobre as entradas de estrangeiros em Portugal, a diretora-geral da Saúde não tem dúvidas: "O rastreio deve ser feito à saída, na China, já que rastreio à entrada não é claro".

Portugal não tem legislação para aplicar a quarentena, mas a diretora-geral da Saúde admite que estas pessoas ficarão isoladas em "instalações hospitalarares e não internadas".