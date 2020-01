“Muito recentemente passámos a realizar uma intervenção ainda mais eficaz, com membrana amniótica, da placenta”, explica a Dra. Mun Faria, médica oftalmologista e coordenadora do departamento de Retina Cirúrgica do CHULN, que adianta os pormenores desta técnica inovadora. “Colocamos uma porção de membrana no buraco macular e temos conseguido uma taxa de encerramento de 100%, com os doentes a recuperarem a visão”.

Uma descoberta que pode abrir portas para outros tratamentos. “É uma solução de continuidade num tecido nervoso”, sublinha a Dra. Mun Faria. “Nós sabemos que quando há lesão num tecido nervoso não há recuperação. O globo ocular tem na sua zona central uma extensão do sistema nervoso, com camadas de células nervosas. Conseguindo estes resultados, não só tratamos os doentes como podemos abrir perspetivas para novos tratamentos neurológicos”.