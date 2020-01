A capacidade que temos para resistir ou não aos excessos da época, depende do trabalho que fazemos ao longo do ano com o nosso próprio corpo e mente.

Quando temos comportamentos saudáveis enraizados é mais fácil resistir ao exagero alimentar. Na maioria das vezes sabemos que é provável desviarmo-nos um pouco dos nossos hábitos, nem que seja apenas na ceia de Natal e na noite de passagem de ano.

No entanto, se estamos em casa é fundamental fazer as nossas refeições ajustadas aos nossos novos hábitos. Trocar ingredientes pelas versões mais saudáveis é fácil e reduz substancialmente os riscos de uma má alimentação. Troque o açúcar por Eritritol ou açúcar de coco, as farinhas por farinhas de oleaginosas (amêndoa, noz), de coco, linhaça, alfarroba.

Deve também eliminar as gorduras hidrogenadas como as margarinas e usar exclusivamente manteiga, azeite e gordura de coco. Todas estas sugestões para a substituição dos ingredientes que usávamos nas receitas de toda a vida, pelas versões mais saudáveis, apresento-lhe na tabela de substituição no fim deste texto.

Exagerei um pouco e agora, o que fazer?

Se sente que exagerou, se sente a barriga inchada, dorme mal ou sente falta de energia, engordou um pouco, então está na altura de fazer um reset rápido. Siga estes 5 passos em apenas 3 dias:

Alimentação

Não de comer lácteos (leite, iogurtes e queijo) bem como carne vermelha e elimine totalmente o glúten e outros cereais.

Opte como fonte de proteína por cogumelos (reishi, shitake, maitake), preparados de proteína vegetal (proteína de cânhamo, de amêndoa, de ervilha) e ovos biológicos.