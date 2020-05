O Algarve continua a ser a região com maior número de bandeiras azuis, informou esta manhã a Associação Bandeira Azul (ABA) em conferência de imprensa no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras.

O Algarve conta com 87 praias galardoadas, seguido do Norte (76), da região do Tejo (57), da região Centro (46), dos Açores (42), do Alentejo (36) e Madeira (16).

À lista de praias aprovadas, que conta este ano com 360 zonas balneares, adicionam-se 11 entradas ou reentradas: Castelo do Queijo (Norte), Árvore (Norte), Pedrógão Sul (Centro), Mamôa (Centro), Costa de Lavos (Centro), Caxias (Tejo), Paço d’Arcos (Tejo), Foz do Sizandro (Tejo), Amieira (Alentejo), Marina de Portimão (Algarve), Sargentos (Açores), Prainha (Açores), Barro Vermelho (Açores) Banda D’Além (Madeira).

Ao todo existem 360 praias com bandeira azul em Portugal: 322 são costeiras e 38 fluviais. Veja o mapa interativo no site da ABA.

Devido à pandemia da COVID-19, o tema deste ano é: “De volta ao mar, com a atitude de mudar”. Quanto a regulamentos de segurança, José Archer, da Associação Bandeira Azul, realçou que cabe às entidades responsáveis pela praia, pela marina ou pela embarcação galardoada implementar as regras extraordinárias no seu espaço.

"Quando há Bandeira Azul, e enquanto estiver hasteada, é seguro frequentar", afirmou, salientado que a fruição destes espaços públicos vai depender da responsabilidade de cada um.

José Archer salientou ainda que a diversidade das praias é imensa e que quando se fala em medidas de adaptação às regras significa que as autoridade locais têm de adaptar as recomendações gerais à realidade local.

Das novas praias, destaque para a estreia de algumas de zona urbana, como as de Caxias e Paço d’Arcos, em Lisboa, e a do Castelo do Queijo, no Porto.

Zona de isolamento por causa da COVID-19?

Questionado sobre se haverá, nas praias, uma zona específica para isolamento de pessoas, José Archer, da Associação Bandeira Azul, explicou que, para já, não vê essa necessidade. "Vamos ter postos de primeiros socorros que terão de ter material de protecção para qualquer pessoa. Mas o isolamento em 99% dos casos não é possível nem nos parece o mais adequado. As orientações [da DGS] são no sentido de estar assegurado o material e não necessariamente uma cabine de isolamento", disse José Archer.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade, um galardão que é atribuído anualmente às praias e marinas que se candidatam e que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utilizadores da praia e de informação e sensibilização ambiental.