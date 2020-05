A Praia de Mira viu hoje confirmado o estatuto de única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira Azul em todas as edições do galardão internacional que distingue a qualidade das praias, ao ser incluída na listagem de 2020 divulgada em Lisboa pelo Programa Bandeira Azul.

"É um orgulho e uma responsabilidade para nós, sobretudo nesta época de pandemia e desconfinamento. Vamos trabalhar para que tudo corra bem, mantendo a Praia de Mira e a Praia do Poço da Cruz como locais seguros de todos os pontos de vista", disse ao autarca à Lusa.

A partir de sábado, as duas praias vão contar com vigilância aos banhistas assegurada pela Associação Adamastor, no âmbito de um protocolo celebrado em 2019 com a autarquia.

O trabalho da Associação prolonga-se também para lá do fim da época balnear oficial. Em 2019, a sua utilidade foi demonstrada em diversas ocasiões, nomeadamente no final de setembro, quando uma turista francesa acabou por ser resgatada do mar após ser arrastada por uma onda mais forte.

"Só o salvamento dessa vida humana era suficiente para justificar o protocolo", argumenta Raul Almeida, que guarda para mais tarde a divulgação de novas regras nas praias para conter a propagação do novo coronavírus, em respeito pelas orientações da Direção Geral da Saúde.