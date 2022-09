A Polícia Judiciária está a realizar buscas em diversas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito de uma investigação relacionada com irregularidades na gestão de pessoal, confirmou à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a investigação da PJ está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e abrange igualmente irregularidades relacionadas com a gestão de viaturas do INEM. Lisboa, Porto e Coimbra são alguns dos locais do INEM que estão a ser alvo de busca. Segundo informação divulgada pelo Correio da Manhã, as investigações "estão a ser direcionadas para as deslocações das ambulâncias, os trabalhos executados pelos funcionários, os horários e as presenças". Fonte da PJ disse à Lusa que a Judiciária está a desenvolver "diligências para a recolha de documentação em várias instalações do INEM"