"A MGF [Mutilação Genital Feminina] não é apenas um abuso catastrófico dos direitos humanos que prejudica significativamente a saúde física e mental de milhões de meninas e mulheres. É também um esgotamento dos recursos económicos vitais de um país", afirmou o diretor do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva e Pesquisa da OMS, Ian Askew.

A propósito do Dia Internacional de Tolerância Zero para as Mutilações Femininas, defendeu: "É urgentemente necessário mais investimento para parar a MGF e acabar com o sofrimento que ela inflige".

Em comunicado, a OMS revelou que os custos totais do tratamento dos impactos da MGF na saúde ascenderiam a 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) por ano, a nível mundial.

Individualmente, esta prática custa em média cerca de 10% do total das suas despesas anuais com a saúde. Em alguns países, essa percentagem atinge os 30%.

Para chegar a estes valores, foi criada uma ferramenta que é lançada no Dia Internacional de Tolerância Zero para as Mutilações Femininas.