As escolas estão a preparar o próximo ano letivo de maneira diferente, devido à pandemia da covid-19, e o serviço de refeições das cantinas está entre a lista de desafios dos diretores escolares, que já apontaram a possibilidade de adotar o serviço de ‘take-away’.

A Ordem dos Nutricionistas lançou, por isso, um guia orientador no contexto da alimentação escolar em tempos de covid-19, apontando uma série de recomendações para o funcionamento das cantinas.

Entre as medidas, a instituição aconselha o alargamento do período de almoço e a distribuição dos alunos por diferentes horários, de maneira a assegurar o distanciamento social no espaço do refeitório, que deverá ter a lotação reduzida.

Em relação ao regime de ‘take-away’, a ordem sublinha a importância de assegurar que as refeições sejam igualmente completas e equilibradas, incluindo “sopa, conduto, guarnição, hortícolas, pão e fruta”.

“As escolas têm um papel imprescindível no fornecimento de uma alimentação adequada para as crianças e jovens em idade escolar”, escreve a instituição em comunicado, sublinhando que esse papel é ainda mais importante no contexto atual, que fragilizou em termos económicos muitas famílias.