De acordo com as autoridades chinesas, há também 1.072 casos suspeitos.

O segundo óbito fora de Wuhan ocorreu em Heilongjiang (nordeste), uma província na fronteira com a Rússia, a mais de 1.800 km da cidade onde surgiu a nova epidemia de pneumonia viral. O outro caso fora de Wuhan foi registado em Hebei, província em torno de Pequim.

O novo vírus, que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019.

Além da China, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto “mais crítico” no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas — Wuhan, a as vizinhas Huanggang e Ezhou.

Num esforço sem precedentes para tentar travar a propagação, cancelaram também as comemorações do Ano Novo chinês em várias localidades, incluindo a capital, Pequim.