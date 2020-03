A Espanha registrou nas últimas 24 horas 169 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 30% no balanço global de vítimas, que alcança 767 falecimentos, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo ministério da Saúde.

O número de contágios detetados passou de 13.716 a 17.147, número que pode aumentar significativamente nos próximos dias, quando as autoridades começarão a fazer testes generalizados de coronavírus entre a população.

Ao todo, quase mil pessoas estão hospitalizadas nos cuidados intensivos.

Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa reúnem-se hoje na sala do Conselho de Estado, mais ampla do que a usada habitualmente, de forma a manter um maior distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, acrescentou a fonte.

A reunião vai acontecer depois do Conselho de Ministros em que está previsto o Governo para aprovar as medidas que concretizem a execução do decreto do Presidente da República que institui o estado de emergência, aprovado pelo parlamento na quarta-feira, depois de parecer favorável do executivo.

O estado de emergência proposto pelo chefe de Estado para conter a pandemia de Covid-19 prevê a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que seja justificada.

A Assembleia da República aprovou ontem o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.