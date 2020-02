"Trata-se de uma criança regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. A unidade é o Hospital de Referência Pediátrico para estas situações", garante a diretor-geral da Saúde, Graça Freitas, na referida nota.

"A criança fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)", informa a DGS. "Este comunicado será atualizado logo que seja conhecido o resultado destas análises", conclui o comunicado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

Este é o sétimo caso suspeito em Portugal. Os outros seis casos foram testados negativamente para o COVID-19.

Além destes casos suspeitos, estão 20 pessoas em isolamento profilático há quase duas semanas no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus (2019-nCov), depois de terem sido repatriadas da China.

Deste grupo fazem parte 18 portugueses e duas brasileiras, que chegaram no passado dia 02 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, epicentro do surto.

O grupo está em quarentena até domingo, tal como programado, mas ainda aguarda o resultado das análises sanguíneas desta sexta-feira.

Número de mortos continua a aumentar na China

A Comissão Nacional de Saúde da China reportou hoje 121 mortes, nas últimas 24 horas, pelo novo coronavírus, designado COVID-19. Com a adoção dos novos critérios de contagem de casos, os números subiram na quinta-feira e, apesar de permanecerem altos, houve uma pequena quebra no crescimento de casos esta sexta-feira.

As autoridades sanitárias da China anunciaram nesta sexta-feira (14) que o número total de mortos devido à epidemia COVID-19 é de 1.380, e não 1.483 como tinham divulgado anteriormente.

A Comissão Nacional de Saúde informou que constatou "estatísticas duplicadas" na província de Hubei, epicentro da epidemia, mas não revelou mais detalhes sobre o erro.

As mesmas autoridades também removeram 1.043 casos de pacientes contaminados dos balanços de Hubei, após uma nova "verificação".

Com as 116 mortes verificadas em Hubei e outras cinco no resto da China nas últimas 24 horas, o número total de mortes no país é de 1.380, disseram as autoridades. Por conta desta revisão, o número de pessoas contaminadas na China continental é de 63.851, sendo que no início desta sexta-feira esse total ultrapassava 64.000.

Com a adoção dos novos critérios de contagem de casos, os números subiram na quinta-feira e, apesar de permanecerem altos, houve uma pequena pequena quebra no crescimento de casos esta sexta-feira. O novo método de contagem não exige mais um exame laboratorial que confirme a presença do coronavírus como um resultado positivo, já que agora uma radiografia pulmonar é o suficiente.

A modificação permite às autoridades de saúde mobilizar recursos mais rapidamente para oferecer tratamento às pessoas doentes.

