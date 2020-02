Segundo disse à agência Lusa a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, uma equipa do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge estará pelas 09:30 no Pulido Valente para fazer a recolha das amostras respiratórias aos 18 portugueses e duas brasileiras que vieram da China e que chegaram a Lisboa no dia 02 deste mês.

Graça Freitas adiantou que o resultado destas análises será conhecido "algumas horas depois", durante a tarde.

As primeiras análises a estes cidadãos deram negativo ao novo coronavírus responsável pela doença entretanto denominada Covid-19.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

Desde o dia 02 de fevereiro que os 20 cidadãos estão instalados no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), num isolamento voluntário que tem essencialmente caráter preventivo.

No sábado, dia 15, o grupo completa 14 dias de quarentena, como disse ao SAPO Lifestyle um dos repatriados, Miguel Matos. Os 20 ciddão deverão estar livres do período de confinamento a partir de domingo.

O surto do novo coronavírus que surgiu na China teve como epicentro a cidade de Wuhan. A infeção já afetou mais de 65 mil pessoas e levou à morte de mais de 1.400.

Mais mortos

A província de chinesa de Hubei, epicentro do novo coronavírus, designado Covid-19, reportou hoje 116 mortos e 4.823 novos infetados, um dia depois de uma alteração na metodologia da contagem ter resultado num aumento recorde dos números.

Segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei, o número total de mortos na província fixou-se em 1.426, enquanto o número de infetados ascendeu a 51.986.

O novo método de contagem, posto em prática a partir de quinta-feira, inclui “casos clinicamente diagnosticados”, mas que não foram ainda sujeitos a exame laboratorial e, portanto, ausentes até agora das estatísticas. No primeiro dia após a entrada em vigor do novo método, a China reportou aumentos recorde no número de mortos e infetados.

Os atrasos no diagnóstico do vírus podem ser significativos, já que muitos pacientes aguardam até uma semana pelos resultados dos exames em laboratório, que são enviados para Pequim. Permitir que os médicos diagnostiquem diretamente os pacientes permitirá que mais pessoas recebam tratamento, inclusivamente em vários hospitais construídos de raiz em Wuhan, capital de Hubei, especificamente para o tratamento de infetados com o COVID-19.

Em toda a China continental, já são 64.600 pessoas contaminadas pelo vírus, que surgiu em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei.

Ontem, as mesmas autoridades anunciaram 242 falecimentos e mais de 14.800 casos de contágio, após modificarem os critérios de contagem e incluir pacientes diagnosticados apenas com a ajuda de radiografias.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.