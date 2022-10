Nos próximos dias 20 e 21 de outubro (quinta e sexta-feira) decorre a 8.ª edição do Encontro Europeu da Sinapse, no Convento São Francisco (Coimbra), este ano coorganizado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC) e pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes da Universidade de Lisboa (IMM-UL).

O encontro vai reunir neurocientistas de vários países, dentro e fora da União Europeia, que se dedicam ao estudo das sinapses (as estruturas de comunicação entre os neurónios, células do cérebro) no cérebro saudável e doente, com o objetivo de partilhar ideias e gerar maior compreensão sobre a troca de informação no cérebro.

O evento científico vai contar com palestras conduzidas por prestigiados neurocientistas, entre os quais Gordon Fishell, da Harvard Medical School (Estados Unidos da América), e Rosa Cossart, do Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (França). Do programa fazem parte também outras palestras e apresentações de pósteres, bem como vários momentos de socialização, com o objetivo de promover o contacto entre os vários investigadores presentes.

Ana Luísa Carvalho, presidente da comissão organizadora, investigadora do CNC-UC e docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (DCV/FCTUC) explica que “o encontro reúne em Coimbra cientistas interessados em compreender como ocorre a troca de informação entre as células do cérebro (na sinapse), como é que este processo contribui para o armazenamento de informação no cérebro e de que forma está na base dos comportamentos”. A investigadora acrescenta que “alterações na comunicação do cérebro, portanto, nas sinapses, estão na base de doenças neuropsiquiátricas”, um outro tema abordado neste encontro que pretende ser “um momento de apresentação de novas ideias e de discussão, numa área das Neurociências em grande evolução”.

Mais informações sobre o congresso estão disponíveis em https://esm-coimbra2022.cnc.uc.pt.