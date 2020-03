Em comunicado, a Câmara de Lisboa anuncia um conjunto de “medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio” do Covid-19, nomeadamente o encerramento dos museus, galerias e bibliotecas municipais, assim como dos teatros municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), do Padrão dos Descobrimentos e do Cinema São Jorge.

De acordo com a autarquia, “estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente”, definindo-se para já a sua vigência a partir de quarta-feira e até 03 de abril.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As piscinas geridas pelo município e Juntas de Freguesia também serão encerradas.

Por outro lado, também a partir de quarta-feira estarão suspensas todas as atividades desportivas promovidas pela autarquia em recinto fechado, nomeadamente as Olisipíadas, tal como todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural promovidas pelo município.

As atividades complementares à ação educativa do tipo visitas de estudo e passeios promovidas pela autarquia ou com recurso ao serviço de transportes da Câmara Municipal de Lisboa serão igualmente suspensas.

“Por enquanto”, é referido na nota da Câmara de Lisboa, as feiras e os mercados irão manter-se em funcionamento, “reforçando as ações de formação e prevenção já em curso”.

Os serviços de atendimento ao munícipe, os parques e jardins de gestão municipal também continuarão em funcionamento e o Castelo de São Jorge irá manter-se aberto ao público, lê-se no comunicado.

A Câmara de Lisboa indica ainda que irá avaliar com cada Junta de Freguesia as iniciativas concretas que se encontrem programadas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).