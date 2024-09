Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

As Jornadas Europeias do Património são este fim de semana!

Datas: 21 e 22 set. | Localização: Todo o país | Preços: Grátis | Idades: Todos os públicos

Certamente vai encontrar muitas atividades para este dia. Lançamos a escada com estas sugestões:

Faça uma viagem pelas memórias da farmácia hospitalar, no Museu do Centro Hospitalar do Porto. Conheça os bastidores do Teatro Nacional São João. Descubra as várias vidas do Museu do Dinheiro nesta atividade de arqueologia. Divirta-se no baile, no banquete e outras surpresas que o Museu do Tesouro Real preparou para toda a família. Ou participe neste Peddy-Paper de descoberta da cidade de Tavira, destinado famílias em grupos até 5 membros.

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

O Porto Art District faz anos e há uma festa!

Datas: 21 set.: 16h-20h | Localização: Vários espaços de arte, Porto | Preços: Grátis | Idades: Todos os públicos

Celebre a arte contemporânea no Porto com as Inaugurações Simultâneas, no Quarteirão Miguel Bombarda, que trazem atividades, música, performances e muito mais! Recomendamos a divertida "Oficina para massajar a imaginação", para pessoas de todas as idades que queiram experimentar diferentes formas de desenhar, inspiradas nos livros da ilustradora Catarina Gomes. No final, levarão um caderno com todos os trabalhos realizados!

Divirta-se neste cineconcerto!

Datas: 22 set. | Localização: Miragaia | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

Através de música ao vivo e de quatro curtas-metragens, descubra num cine-concerto, no Auditório Grupo Musical de Miragaia, mundos fantásticos imaginados pelos italianos Giulio Giannini e Emanuele Luzzati.

Toca a brincar em Gondomar!

Datas: 22, 29 set. | Localização: Gondomar | Preços: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

A iniciativa “Rua do Brincar N.º 31” vai animar os espaços verdes de Gondomar com atividades lúdicas, desportivas e culturais. De São Pedro da Cova ao Parque Urbano de Rio Tinto, não perca estes domingos em família!

A não perder em Lisboa e no Centro

Há 2 ratos bem divertidos que tem de conhecer

exposição dois ratos joana estrela e nicolau LU.CA

Datas: Até 25 set. | Localização: LU.CA - Teatro Luís de Camões | Preços: Sob consulta | Idades: M/6 anos

Qual é diferença entre o Campo e a Cidade? A nova temporada do LU.CA começa com uma exposição grátis de Joana Estrela e Nicolau. Visite o LU.CA e veja a peça de teatro com o mesmo nome! Saiba tudo, aqui.

No meio dos morcegos: visita guiada ao Castelo de São Jorge

Datas: 21, 28 set.: 20.30h-22.30h | Localização: Castelo de São Jorge | Preços: 5€ (criança), 10€ (adulto) | Idades: M/5 anos

No Castelo de São Jorge habitam o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego-anão, o morcego-pigmeu, o morcego-de-peluche e o morcego-rabudo. Através de uma visita guiada, miúdos e graúdos vão poder compreender a importância extraordinária que estas criaturas desempenham no funcionamento dos ecossistemas.

Não perca esta sessão de curtas na Cinemateca!

Datas: 21 set.: 15h | Localização: Cinemateca Portuguesa | Preços: A partir de 1,10€ | Idades: M/6 anos

Liberdade, fantasia e irreverência são o lema destes dois filmes feitos “à altura da criança”. Marque na agenda esta sessão e prepare-se para a oficina do fim de semana seguinte, com encontro marcado no sítio do costume!

O Teatro em Cada Bairro tem 2 convites para a pequenada

fim de semana com as crianças avenidas bebé fest lisboa

Datas: Entre 19 e 29 set. | Localização: Lisboa | Preço: Sob consulta| Idades: Todos os públicos

O Festival Alecrim e o Avenidas Bebé Fest são duas iniciativas com atividades deste projeto. Saiba tudo sobre o workshop em stop motion (a partir dos 7 anos) e as atividades para crianças até aos 36 meses, aqui.

Atenção, famílias, peões, ciclistas e condutores!

Datas: 21 e 22 set.: 10h-18h | Localização: Lisboa e Coimbra | Preço: Sob consulta| Idades: Todos os públicos

Integrada na Semana Europeia da Mobilidade (SEM) 2024, a Fundación MAPFRE vai desenvolver duas ações de sensibilização sobre “Ângulos Mortos”. Nestas iniciativas, a Fundación MAPFRE vai explicar o que são e como evitar os ângulos mortos nos veículos de grande dimensão, tais como um autocarro ou um camião, de maneira a evitar acidentes na estrada. Saiba mais, aqui.

Fim de semana com as crianças a Sul

Já conhecem o “PARK(ing) DAY – Ocupa o teu lugar na cidade"?

PARKing DAY Semana Europeia da Mobilidade CM Loulé

Datas: 20, 21, 22 set. | Localização: Parque Municipal de Loulé | Preço: 0€ | Idades: 6-12 anos

Integrado na Semana Europeia da Mobilidade 2024, sob o tema central “Espaço Público Partilhado”, esta é uma atividade que diz respeito a todos e que mostra como podemos melhorar o espaço em que vivemos. Há um Peddy Paper e outras brincadeiras à espera de toda a família. Descubra, aqui.

Toca a estampar o outono!

Datas: 21 set.: 10.30h-12.30h | Localização: Centro Ciência Viva do Algarve | Preço: 4€ | Idades: 5 aos 10 anos

Nesta atividade os mais novos vão criar uma sacola outonal! Durante duas horas, vão fazer experiências lúdicas e brincar, enquanto satisfazem a curiosidade acerca do mundo, da ciência e da tecnologia. Inscreva-os aqui!

Vai um conto para pais e filhos?

Datas: 21 set.: 15.30h | Localização: Biblioteca Municipal de Loulé | Preço: Sob consulta | Idades: Todos os públicos

Este sábado, todos vão ficar a conhecer o conto “Quero um abraço”, de Simona Ciraolo, neste momento de histórias em família!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Sabia que os livros da Anita fizeram 70 anos?

Em 1954, era lançado o primeiro livro de Anita, chamado “Anita na Quinta” e, mais tarde, em 2015, começaram a ver-se muitas edições com o nome original "Martine". Agora que voltaram as aulas e as festas com os amiguinhos, leia à pequenada esta história!

martine anita livros infantis fim de semana com as crianças sapo lifestyle

Páginas: 24 | Preço: 9,99€ | Público: Crianças e Famílias

O fim de semana acabou, está na altura de voltar à escola! Mas esta segunda-feira não vai ser um dia como os outros, chegou uma nova menina à turma da Martine, a Shivani. O que será que elas fizeram nas aulas? Um livro para as crianças descobrirem como é importante dar as boas-vindas a novos colegas!

cinema filmes infantis crianças família

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

