"Querido Pai Natal, este ano quero comer que nem uma porca e que não me vá tudo para as ancas". Foi desta forma que Ana Garcia Martins começou a sua mensagem de Natal nas redes sociais.

Conhecida pelo seu humor, a 'Pipoca mais Doce', continuou as palavras para o São Nicolau. "Se não puder ser, por favor engorda toda a gente à minha volta. Também aceito dinheiro, mas apenas quantias generosas. Se for para me dares 10 euros, mais vale meteres isso no...Feliz Natal."

Os seguidores da influencer adoraram as palavras e desejaram também um feliz Natal a Ana Garcia Martins.

