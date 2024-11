As gravações do programa 'Taskmaster', da RTP, já chegaram ao fim. Numa partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram, Ana Garcia Martins, uma das participantes da nova temporada, fez um balanço deste desafio.

"Este programa é uma pequena-grande maravilha por vários motivos, sendo o principal, para mim, o facto de exigir de quem participa um grande desprendimento de ego", afirmou.

"Só serve para pessoas que não têm qualquer problema em fazer figuras ridículas. Ou de burras. Muitas vezes, as duas ao mesmo tempo. Saí de TODAS as provas a pensar 'não faço a mínima ideia do que é que acabei de fazer', mas esse é só mais um dos encantos do programa", notou ainda.

"Diverti-me MUITO, mesmo que 'ocasionalmente' o meu mau feitio se tenha feito sentir, ou mesmo que muitas vezes tenha baixado em mim uma sindicalista da CGTP, de tanto que reivindiquei e questionei as pontuações em cada programa", acrescentou.

A influenciadora digital terminou elogiando os apresentadores do formato, Vasco Palmeirim e Nuno Markl, assim como os restantes participantes - Gabriela Barros, Pedro Alves e Gilmário Vemba.

