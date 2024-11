Nuno Markl faz partilha amorosa no Instagram, no âmbito das gravações do 'Taskmaster'.

Nuno Markl surpreendeu os seguidores com uma partilha amorosa. Esta quarta-feira, 13 de novembro, o apresentador publicou uma fotografia com dois desenhos que lhe foram oferecidos por uma criança. Na imagem podem ver-se dois desenhos feitos pelo jovem que representam o estúdio do programa 'Taskmaster'. Nos mesmos, lê-se ainda: "Eu adoro o Nuno e o Vasco", em referência aos apresentadores Nuno Markl e Vasco Palmeirim. Ora veja. Na legenda, Markl escreveu: "A alegria dos miúdos é das maiores fontes de energia de uma gravação do 'Taskmaster'. E deixam-nos presentes, como o jovem Tomás Barbosa".