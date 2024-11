Nuno Markl não ficou indiferente à resposta que Selena Gomez deu depois de tomar conhecimento das críticas de que era alvo por causa do seu corpo. Partilhando a notícias nas redes sociais, o radialista lamentou o facto dos comentários negativos serem um dado adquirido nestas plataformas.

"Eu não digo que antes das redes sociais o ser humano não era já monstruoso - que era. Só que aguardava isso para si, não tinha outro remédio. Mas a possibilidade que as redes trouxeram de insultar malta do conforto do lar e exercer o cocktail mágico de filhadaput*** e cobardia é inegável", argumentou.



© Instagram - Nuno Markl

