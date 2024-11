As gravações de 'Taskmaster', da RTP, já chegaram ao fim e a ansiedade pela nova temporada tem aumentado cada vez mais entre os fãs do programa.

Ana Garcia Martins, também conhecida como A Pipoca Mais Doce - e uma das novas participantes fixas do projeto - abriu, esta terça-feira, uma caixinha de perguntas nas histórias do seu Instagram.

Um seguidor questionou-a sobre a sua participação no formato televisivo e Ana Garcia Martins respondeu, sem perder o toque de humor.

"Já terminámos as gravações e foi, de longe, o projeto mais divertido em que participei. Saiu-me do pelo, porque gravámos muitos dias e durante muitas horas, mas foi mesmo, mesmo giro. Senti-me burra em todas as tarefas, questionei MUITO a minha vida, mas adorei".

© Instagram - Pipoca Mais Doce

Leia Também: 'Pipoca' faz balanço de 'Taskmaster': "Grande desprendimento de ego"