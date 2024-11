No dia 18 de novembro, o Disney Channel celebra o aniversário de Mickey e Minnie com um dia repleto de diversão. A manhã começa com “O Maravilhoso Outono do Mickey Mouse”, que será exibido logo às 7h15 e também às 13h00 e às 19h45. Nesta encantadora aventura, Mickey está determinado a corrigir os erros do passado ao herdar uma antiga quinta de abóboras da família, enfrentando os desafios que surgem ao longo do caminho.

Para tornar o dia ainda mais especial, o canal preparou uma seleção de curtas animadas temáticas, todas dedicadas ao aniversário do Mickey, que sopra este ano 96 velas. Estas divertidas aventuras prometem encantar tanto os mais pequenos como os mais crescidos. É a desculpa perfeita para reunir a família e aproveitar o fim de semana no sofá.

O Disney Jr. também preparou uma festa super divertida. De 16 a 18 de novembro, o canal apresenta uma maratona especial com episódios dos adoráveis personagens, incluindo novos episódios de “Mickey Mouse Funhouse”, além de especiais de “A Casa do Mickey Mouse” e curtas de “A Casa do Mickey Mouse” e “Acampamento Minnie”. É a oportunidade perfeita para mergulhar no mundo encantado dos personagens que todos adoramos, repleto de momentos mágicos, risadas e amizade.