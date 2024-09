A coleção de porta-moedas da Havaianas é a mais cool deste regresso e promete trazer magia ao dia a dia dos mais pequenos. Seja para colocar moedas, guardar as chaves ou os airpods, este é um dos acessórios mais práticos e essenciais para esta temporada. São todos na mesma textura da sola Havaianas, em formato arredondado e contam com um fecho de correr para garantir segurança.

Para celebrar o marco histórico de 50 anos de existência da personagem, a marca brasileira lançou o Porta-moedas Hello Kitty (17€). Este porta-moedas é literalmente a cabeça da Hello Kitty e conta com o detalhe do seu icónico laço em vermelho. Para os fãs da Disney, o Havaianas Porta Moedas Disney Classics (17€) é a opção perfeita para manter os pertences seguros. Mas, claro que o mundo dos super-heróis também tem uma versão: o Porta-moedas Marvel (17€). São três opções de personagens estampados num lado: o Homem de Ferro, o Hulk e o Homem- Aranha.

Versões para os mais novos das famosas Mini Bags

Perfeitas para levar os essenciais ou material escolar, este ano a marca brasileira lançou a Mini Bag Plus

Havaianas Disney Classic (22€) que conta com uma estampa das personagens da Disney.

Além disso, há também disponível a Mini Bag Star Wars (22€), uma versão para os fãs do Baby Yoda,

com uma estampa, e que tem a particularidade de brilhar no escuro.