A coleção para adulto inclui artigos essenciais com um estilo descontraído, com destaque para estampados, detalhes holográficos e padrões com a Hello Kitty. As camisolas com capuz e as t-shirts acrescentam um elemento casual a esta coleção, com ilustrações especiais que conjugam o logótipo da PUMA com laços divertidos e imagens da Hello Kitty. A gama de vestuário activewear inclui o Tank Top com nervuras e Leggings com nervuras, para além da One Piece, uma peça de destaque da coleção desportiva embelezada com um padrão tonal da Hello Kitty.

A gama de calçado da coleção, em tons pastel, é inspirada na amiga da Hello Kitty, My Melody, e na sua inimiga Kuromi. Os ténis PUMA x Hello Kitty and Friends Palermo inspiram-se na personagem My Melody, e incluem painéis de aguarela, sola intermédia pintada e cobertura em renda.

PUMA x Hello Kitty and Friends: a coleção em tons rosa para crianças e adultos que celebra os anos 90 créditos: Divulgação

A influência de Kuromi caracteriza os PUMA Easy Rider, através de detalhes em aguarela e designs divertidos, enquanto os ténis PUMA Suede XL oferecem opções de diferentes estilos, rosa exuberante ou preto discreto.

A coleção PUMA x Hello Kitty and Friends já se encontra disponível no site oficial da marca, bem como nas lojas principais e distribuidores selecionados a nível mundial.