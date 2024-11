Esta temporada, a Sanjo e a Wolf & Rita voltaram a unir-se para lançar uma coleção de calçado que vai alegrar os outfits dos mais pequenos da família.

Na sua segunda parceria de moda, intitulada "Tales From the Land and Sea", a marca de vestuário infantil criada pelas irmãs Sónia e Cláudia Rocha voltou a trazer os seus padrões e têxteis coloridos para a coleção de calçado.

Sanjo X Wolf & Rita créditos: Sanjo divulgação

"Regressamos ao universo da Wolf & Rita para mais uma colaboração vincada de personalidade, confiança e história. Esta é a união perfeita de duas marcas portuguesas que destacam a sua portugalidade com muito orgulho. É uma abordagem versátil e com a irreverência do streetstyle atual adaptado a crianças", refere Vítor Costa, Diretor Criativo da marca, em comunicado.

Para este lançamento outono/inverno, o modelo K100 para criança - com duas tiras em velcro - desdobrou-se em duas versões que, através das suas ilustrações e desenhos, pretendem dar a conhecer às gerações mais novas um pouco da cultura e da história de Portugal.

"A proposta Jardim imprime uma profusão de flores, de várias cores, num tecido quente. A proposta Abril evoca a Revolução dos Cravos, nos seus tons quentes de vermelho, amarelo e laranja, sem esquecer a origem desta história, o mar, no seu tom de azul", adianta a marca.

A coleção Sanjo X Wolf & Rita (PVP: 127€) já está a venda nas lojas físicas e online.