A primeira coleção criada pela Veja em parceria com a Bimba y Lola vai chegar amanhã às lojas e tem tudo para ser um lançamento que as fãs de ténis não vão querer perder.

Para a sua primeira colaboração, as marcas francesa e espanhola decidiram trazer um pouco do seu espírito irreverente, moderno e sustentável para aquele que é um dos bestsellers da Veja que, desde 2005, se dedica ao fabrico de ténis.

O modelo Venturi II destaca-se pelo seu aspeto chunky e sola mais alta que nos remete para os modelos usados na décadas de 1980 e 1990 mas que voltaram em força nos últimos, tendo feito sucesso entre os amantes de sneakers e dominado as redes sociais.

Para além dos pespontos coloridos que emolduram as partes laterais e traseira, este modelo reinterpretado também incorpora um detalhe diferenciador: uma tira de camurça com o logotipo da BIMBA Y LOLA que já é uma imagem registada do seu calçado.

Veja x Bimba y Lola créditos: VEJA divulgação

Recorde-se que a VEJA, que tem dado cartas no mundo do calçado desportivo pelo seu ADN ecológico e sustentável, teve o cuidado de incorporar nestas criações materiais e componentes reciclados, biológicos e orgânicos que respeitem o meio ambiente.

Para este lançamento inédito, que consegue aliar estilo e conforto, as marcas apostarem duas cores: bege e verde que surgem combinadas com diversos apontamentos brancos e atacadores mesclados.

A coleção VEJA x BIMBA Y LOLA (PVP: 195,00€) vai estar disponível a partir de dia 16 de janeiro nos sites oficiais de ambas as marcas, aqui e aqui, e em lojas seleccionadas a nível global.