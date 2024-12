No âmbito da colaboração, a PUMA dá vida aos infames uniformes de Squid Game ao renovar o fato de treino T7, que será usado pelas personagens nesta segunda temporada. Inspirada em cenas, personagens e momentos da série, a colaboração inclui ainda versões de edição limitada dos ténis Suede e Easy Rider repletos de "Easter Eggs# e inspirados numa das séries estrangeiras mais vistas na Netflix.

O icónico casaco e as calças T7 Track são reformulados com um padrão personalizado que representam escadas com logotipos ocultos da PUMA. Fazendo referência aos uniformes verde-azulados usados ​​pelas personagens do secreto e mortal programa, os fatos de treino incluem etiquetas personalizadas em veludo com logos das duas marcas. A coleção inclui ainda mochila e um boné a condizer, ambos com uma representação de Young-hee, a misteriosa boneca de Squid Game. As camisolas com capuz, com acabamento desgastado, e as t-shirts estampadas evocam a tradição e os jogos da primeira e segunda temporada.

PUMA lança coleção inspirada no universo da famosa série Squid Game créditos: Divulgação

A gama de calçado desta colaboração inclui o modelo Easy Rider, inspirado num dos momentos mais virais do Squid Game; o jogo letal de “luz vermelha, luz verde”. Quando riscados, os painéis verdes revelam o vermelho por baixo. Um holograma na sola da sapatilha muda de vermelho para verde, enquanto uma etiqueta com a boneca Young-hee finaliza o acabamento dos ténis. O modelo Squid Game Suede inspira-se na sinistra escadaria da série, representada com cores brilhantes e sobreposições em ziguezague.

A coleção PUMA x Netflix Squid Game está disponível a partir de 12 de dezembro, data de lançamento desta aguardada segunda temporada, através de PUMA.com, principais lojas da PUMA e distribuidores selecionados a nível mundial.