A Netflix anunciou que a terceira temporada de 'Squid Game' chegará à plataforma ainda este ano e surgiram rumores de que um ator bem conhecido iria fazer uma participação especial na série. Falamos de Leonardo DiCaprio. Mas será mesmo verdade?

A série de sucesso coreana estreou a sua segunda temporada no dia 26 de dezembro de 2024. Logo depois, surgiram rumores de que o protagonista de 'Titanic' se iria juntar ao elenco.

As especulações surgiram quando o canal coreano OSEN informou, no dia 1 de janeiro, que DiCaprio faria um episódio especial na tão aguardada terceira temporada de 'Squid Game'.

No relatório podia ler-se: "O ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio, aparecerá no mega sucesso da Netflix, 'Squid Game'. As filmagens já foram concluídas [...]. O ator não irá ter muito tempo de antena e ainda não se sabe exatamente que personagem interpretará. Os destalhes serão mantidos em segredo para que não haja spoilers".

No entanto, um representante da Netflix já veio desmentir estas informações, divulgando uma declaração ao site Soompi. "Os rumores são completamente falsos. O envolvimento de Leonardo DiCaprio na terceira temporada de 'Squid Game' não tem qualquer fundamento".

Recorde-se que a segunda temporada da série arrecadou 68 milhões de visualizações logo na primeira semana. Ao que tudo indica, os próximos episódios da série sul-coreana chegarão à Netflix no dia 27 de junho deste ano.

