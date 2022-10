"O objetivo da investigação foi identificar o impacto na glicemia (concentração de açúcar no sangue) de uma nova fórmula de esparguete, com maior teor de fibra, e os resultados foram muito positivos. A fibra permite um maior controlo dos níveis de açúcar no sangue, evitando os picos de glicemia", informa a NMS e a CerealisÒ em comunicado.

A evidência científica mostra, de forma clara e inequívoca, nos últimos 50 anos, que "o baixo consumo de fibra está associado a um maior risco de doença cardiovascular, diabetes tipo II, cancro, entre muitas outras doenças crónicas", lê-se na nota. Em Portugal, dados recentes, mostram que mais de 75% da população não atinge as recomendações diárias de consumo de fibra.

"Este estudo, desenvolvido em parceria entre a NMS e a CerealisÒ, envolvendo estudantes saudáveis, de Nutrição e de Medicina, evidencia a importância da inovação alimentar, baseada na ciência, que possa contribuir para mais saúde. Concretiza-se assim a translação da ciência ao serviço da criação de valor, criação de novos produtos, com validação científica. Reforça-se, deste modo, a estratégia da NOVA Medical School em criar impacto na sociedade, neste caso com parcerias com o tecido empresarial nacional tornando-a mais capaz, mais competitivo, servindo assim para a sustentabilidade de todo o ecossistema da saúde", acrescenta.

"No dia 25 de outubro assinala-se o Dia Mundial das Massas, um alimento natural que pertence ao grupo dos cereais, derivados e tubérculos, e um dos grupos com maior expressão na roda da alimentação mediterrânica. Com uma enorme versatilidade gastronómica, é um alimento adequado para todas as gerações e consumido em diversas culturas. Nas porções adequadas e quando inserida numa alimentação equilibrada, completa e variada, apresenta benefícios para a saúde e deve fazer parte do nosso dia alimentar", conclui.