“Vinte milhões de máscaras vão chegar a Macau antes do Ano Novo chinês [Ano Novo Lunar que começa na sexta-feira]” e vai-se procurar “evitar o açambarcamento”, limitando a compra a 10 máscaras a cada dez dias, explicou hoje o diretor dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, em conferência de imprensa, após ser confrontado com o cenário de falta de stock nos estabelecimentos e no dia em que as autoridades anunciaram existir uma pessoa infetada com o vírus originário da cidade chinesa de Wuhan.

O equipamento vai ser adquirido pelos Serviços de Saúde e a venda vai ser efetuada em cerca de meia centena de farmácias comunitárias, acrescentou o responsável, que desaconselhou o uso prolongado de máscaras, referindo que se justifica sobretudo quando a população se deslocar a unidades de saúde ou se sentir febril, exemplificou.

O chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chong, adiantou que os residentes de Macau terão prioridade na aquisição das máscaras, mas sublinhou estar convencido de que haverá stock suficiente para assegurar a procura por parte de não residentes, já que a aquisição poderá ser feita em outros estabelecimentos, mesmo que não exista convenção acordada com os Serviços de Saúde, frisou.

As autoridades adiantaram ainda que foi solicitado ao pessoal de saúde que se encontre no território neste período festivo chinês, que se prolonga até 11 de fevereiro, para que fique de prevenção para prestar o apoio que se justifique necessário.