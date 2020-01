O número de casos aumentou rapidamente desde que a nova pneumonia foi detetada no mês passado em Wuhan, no centro da China. No total, há 440 casos confirmados, em 13 jurisdições do país, aunicou o vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde, Li Bin.

Nove pessoas morreram, todas na província de Hubei, cuja capital é Wuhan.

"Já há casos de transmissão e infeção entre seres humanos e funcionários de saúde infetados", disse Li, em conferência de imprensa. "As evidências demonstram que a doença foi transmitida por via respiratória e existe a possibilidade de uma mutação do vírus", detalhou.

Os casos alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

Fora da China, foram ainda confirmados casos do novo coronavírus entre viajantes chineses na Coreia do Sul, Japão, Tailândia e Taiwan, todos também oriundos de Wuhan.

Coreia do Norte proíbe entrada de turistas

Agências que organizam viagens à Coreia do Norte avançaram que o país proibiu a entrada de turistas estrangeiros por causa do surto. A maioria dos turistas na Coreia do Norte é oriunda da China. Em 2003, durante o surto de pneumonia atípica, a Coreia do Norte também fechou as suas fronteiras.

Vários países com ligações aéreas diretas ou indiretas a Wuhan estão a efetuar verificações sistemáticas de passageiros de voos oriundos de áreas consideradas de risco.