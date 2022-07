"Depois da temperatura máxima subir entre 2 a 4 °C já esta 6ª feira em todo o território (com exceção da faixa costeira onde não haverá variação), as subidas no sábado deverão ser de 5 a 8 °C em todo o litoral Norte e Centro, e de 2 a 4 °C no restante território do Continente", informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

"No fim de semana a temperatura máxima deverá atingir valores entre 40 e 42 °C nas regiões mais interiores dos vales do Douro e do Tejo, no interior do Alentejo e em alguns locais do Interior Centro. No restante território, a temperatura máxima irá variar entre 35 e 40 °C, sendo entre 25 e 35 °C junto à faixa costeira, com os valores mais baixos a ocorrerem no litoral Alentejano e Costa Vicentina", acrescenta.

A temperatura mínima também irá subir, prevendo-se a ocorrência de noites tropicais (temperatura mínima superior a 20 °C) entre os dias 30 de julho e 2 de agosto em grande parte do interior do território e sotavento algarvio.

"Na próxima 2ªfeira, há uma tendência de diminuição da temperatura máxima de 3 a 5 °C no Litoral Norte e Centro. Contudo, o mesmo não se verifica no interior Norte e Centro, onde se prevê a ocorrência de uma onda de calor, desde este sábado até, pelo menos, ao final da próxima semana", refere a nota.

"Esta subida de temperatura deve-se ao posicionamento conjunto de uma região depressionária no sudoeste da Península Ibérica e de um anticiclone posicionado sobre ao Açores e que se estende em crista em direção ao Golfo da Biscaia, que favorecem um fluxo predominante do quadrante leste nas regiões Norte e Centro", conclui.

Em alturas de maior calor, a Direção-Geral da Saúde recomenda: