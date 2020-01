Uma fonte da PSP de Aveiro avançou ter recebido às 12:22 um alerta para a existência de um feto na Rua 62, perto do número 243, em Espinho.

Sem revelar onde estava o feto, esta força policial disse apenas que o bebe “não estava muito desenvolvido”, tendo o alerta sido dado por uma família que passava naquela rua.

Já segundo fonte da câmara municipal, o feto estava dentro de um carro, tendo um delegado de saúde se deslocado ao local para fazer perícias.

De acordo com a proteção civil municipal, o feto foi encontrado na viatura de um homem cuja filha de 22 anos foi durante a noite às urgências do hospital com fortes dores abdominais.