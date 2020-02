Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado - que é um dos apoiantes da iniciativa encabeçada pelo ex-líder da JSD Pedro Rodrigues - desvalorizou que o primeiro vice-presidente da bancada, Adão Silva, já tenha dito que não será agendada qualquer resolução que não tenha o acordo da direção do partido.

“Ouvi hoje umas notícias sobre essa matéria que achei muito estranhas porque ainda não foi discutida no grupo parlamentar, que é um órgão nacional do partido. Se o grupo parlamentar decidir que sim, a direção do grupo tem de seguir o que decidir a maioria”, defendeu, dizendo que o tema até já devia ter sido debatido dentro da bancada.

Pedro Pinto recordou que, há dois anos, quando existia uma maioria contrária à despenalização da eutanásia, se absteve - apesar de ter uma posição “tendencialmente favorável” - precisamente porque já então entendia que devia haver um referendo.

“Como sabem, há neste momento um conjunto de deputados que querem que haja um referendo sobre eutanásia e eu apoiarei essa posição”, disse, não querendo ainda antecipar como votará na quinta-feira os cinco projetos-lei.

Questionado sobre a posição do presidente do partido, Rui Rio, que já disse não ver necessidade de um referendo, Pedro Pinto respondeu: “O presidente do partido não vê, mas eu vejo, estamos aqui nesta casa com a mesma legitimidade, eleitos com os votos do povo”.